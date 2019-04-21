SON DAKİKA | CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırı



Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı.

NTV'den Serkan Kaya'nın bildirdiğine göre, hem cenaze töreni sırasında, hem de cenaze sonrasında büyük olaylar çıktı ve Kılıçdaroğlu fiili saldırıya uğradı.

Polis ekipleri tarafından bir eve alınan Kılıçdaroğlu dışarı çıkarılamıyor. Evin çevresinde önlemler alınmasına rağmen evin etrafında toplanan kalabalığın evi taşladığı bildirildi.



EVE SALDIRI ANI KAMERADA - VİDEO

CHP'den tepkiler

"Başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere hedef gösterenler sorumludur"

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız hala saldırı altında ancak durumu iyidir. Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur" dedi.

AKP'den ilk açıklama

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:“Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız.”

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

Kemal Kılıçdaroğlu zırhlı araçla evden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

‘Saldırı dışarıdan organize edildi’

CHP örgütü olarak şehit ailesini ziyaret ettiklerini ve hiçbir sorun yaşamadıklarını belirten CHP Çubuk ilçe yöneticisi Can Kaderoğlu, “Olayları dışarıdan gelen bir ekip tarafından organize edildi. Fiziki saldırının yanı sıra taş, sopa atıldı, ellerine ne geldiyse attılar. Saldırıyı çeşitli yerlere yerleştirilmiş kişiler başlattı ve organize etti” diye konuştu.

CHP’nin Çubuk İlçe yöneticisi, yerel seçimlerde CHP’den adaylığında İyi Parti lehine çekilen, saldırı sırasında Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında bulunan Can Kaderoğlu, "CHP ilçe yönetimi olarak, şehit ailesinin evini ziyaret ettik. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Hiçbir sorun yaşanmadı. Bugünkü saldırıda da köyden ve bölgeden kimse dahil olmadı. Biraz önce köy muhtarı ile de görüştüm. Kendisi de olayları dışarıdan gelen bir ekibin organize ettiğini söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cenazeye geldiğinde ufak tefek kimi tepkiler oldu ancak Kemal Bey geldikten sonra grup tepkilerini artırdı. Saldırı uzun sürdü. Fiziki saldırının yanı sıra taş, sopa atıldı, ellerine ne geldiyse attılar. Saldırıyı çeşitli yerlere yerleştirilmiş kişiler başlattı ve organize etti. Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık 10 kişilik görevli korumalar, 20'den fazla partili grup ve çok az sayıda güvenlik görevlisi korumaya çalıştı. Ciddi bir güvenlik önlemi yoktu. Oradaki görevlilere grubun biber gazı kullanılarak dağıtılmasını söyledik ancak cenazeye biber gazı sıkamayız dendi. Saldırı sırasında cenaze işlemleri yapılmıyordu ve bir saldırı vardı. Bu yönde bir adım atılmadı. Kemal Bey'in arabasına ve saldırıdan sonra girdiğimiz eve saldırılar devam etti. Şimdi evin çevresined tedbir alındı ve etraftakiler dağıtılmaya çalışılıyor." dedi.

VALİ ŞAHİN: HERHANGİ BİR GÜVENLİK SORUNU YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin, NTV canlı yayınında "Gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Herhangi bir güvenlik sorunu yok. Bu konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Kılıçdaroğlu ile arkadaşlarımız temas halinde" diye konuştu.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN KINAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.