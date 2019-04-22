İYİ-SEN'den 1 Mayıs'a çağrı

İYİ-SEN, işçi sınıfının birlik, dayınışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ta inşaat işçilerini sömürüye ve işsizliğe karşı mücadele etmeye çağırdı.

İYİ-SEN tarafınadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SÖMÜRÜYE VE İŞSİZLİĞE KARŞI 1 MAYIS’A

Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak pazarlanan inşaat sektöründe, patronlar ekonomik kriz bahanesiyle yüz binlerce inşaat işçisini işsizlikle karşı karşıya bıraktı.

İnşaat patronları yıllardır inşaat işçilerinin en temel hakları olan Asgari Geçim İndirimi, sigorta primleri,barınma ve maaşlarını gasp ederek zenginliklerine zenginlik kattı. Bugün de inşaat işçileri ekonomik kriz fatura edilerek bu temel haklardan yoksun çalıştırılmaya devam ediliyor.

İnşaat patronları işçileri sömürerek ülkenin en zenginleri listesinde ilk sıralara girerken inşaat işçisi ise çalışırken en çok ölenler listesine giriyor.

İnşaat patronlarına kamu arazileri yok pahasına peşkeş çekilip üzerine devlet bankalarından düşük faizli krediler verilirken inşaat işçisi kira, banka ve diğer borçlarla karşı karşıya bırakılıyor.



Patronlar Çırağan Sarayında yiyip içip eğlenirken inşaat işçileri ailelerini memlekette bırakarak kötü barınma ve beslenme koşullarının olduğu şantiyede kölece çalışıyor.

İşçiler bu kölelik koşullarında çalışmaya ve yaşama mahkum değildir.

Sendikamız bu sömürü çarkından işçilerin birliğini ve mücadelesini yükselterek çıkmak için inşaat işçilerini sendikanın saflarında sömürüye ve işsizliğe karşı 1 Mayıs’a çağırıyor.

Sömürüye ve işsizliğe karşı 1 Mayıs’a!