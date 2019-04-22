Kılıçdaroğlu'na saldırıda 'Yakın o evi' diyen kadın da gözaltına alındı

Türkiye- Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı, dün Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazede CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Koruma ekibi ve güvenlik güçleri tarafından mahalledeki Rahim Doruk'un evine götürülen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sonra bu evden çıkarılıp, bindirildiği zırhlı araçla bölgeden götürüldü.

Kılıçdaroğlu, eve getirildiği sırada kalabalıktan bir kadının "Yakın o evi" diye bağırdığı duyulmuştu. Soruşturma kapsamında "Yakın o evi" diye bağıran ve Kılıçdaroğlu'nun arabasına taş atan iki kadın da gözaltına alındı.