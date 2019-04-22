Çavuşoğlu'ndan ABD'nin kararına tepki: Kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağı kararına ilişkin, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." dedi.