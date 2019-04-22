Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi. ABD, İran'a yönetlik petrol yaptırımlarında Türkiye dahil sekiz ülkeye verdiği muafiyeti uzatmayacağını duyurmuştu.
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin kararına tepki: Kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağı kararına ilişkin, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." dedi.
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 18:01