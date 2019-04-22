Gökhan Özoğuz'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepki: Yazıklar olsun!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından sert bir dille eleştirdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirilen saldırıyı kınayan mesajlar paylaştı. Athena grubunun kurucusu ve solisti Gökhan Özoğuz ise Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da gerçekleştirilen saldırıyı ve link girişimini, "YAZIKLAR OLSUN ! Şehid bizim şehidimizdir! İşte bir ülke böyle ayrıştırılır ve böyle bölünür. Ama gerçek vatansever halk buna izin vermeyecek! Onlar çoğunluktur! Bu rezaleti yapanlar azınlık. Gün geldiğinde yüzlere bakamazsınız. Kul hakkı ile gelme buyurulmuş. Nasıl uyuyorsunuz?" sözleriyle kınadı.

"LİNÇ GİRİŞİMİNİ ÜZÜNTÜYLE KINIYORUM"

Sözlerine devam eden ünlü şarkıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beyfendiye yapılan ADİCE saldırıyı ve LİNÇ girişimini üzüntü ile kınıyorum! Allah ülkemizi bu hallerden muhafaza eylesin. Ülkemiz inşallah bu dönemi atlatacak. Bu yoz asılsız yaftaların bini bir para olan dönemden bir an önce çıkmak ümidiyle. Üretim, eğitim, sanat, asayiş konularında hak-hukuk eşitlik, ileri görüş sahibi bir ülke olmamızı umut ediyoruz. Her şeyimiz bu ülke için olsun. Şahsımız için değil." ifadelerini kullandı.

YAZIKLAR OLSUN !

Şehid bizim şehidimizdir!

İşte Bir ülke böyle ayrıştırılır ve böyle bölünür .

Ama Gerçek Vatansever Halk buna izin vermeyecek! Onlar çoğunluktur !Bu rezaleti yapanlar Azınlık.Gün geldiğinde yüzlere bakamazsınız.Kul hakkı ile gelme buyurulmuş.Nasıl uyuyorsunuz? — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 21 Nisan 2019