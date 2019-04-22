Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının arkasında iktidarın ‘zillet ittifakı’ söylemi çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında yumruk attıktan sonra kaçan Osman Sarıgün, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yakalandı. Jandarma tarafından sorgulanan Sarıgün, “Kılıçdaroğlu PKK destekçisidir söylemlerinden etkilendim, yumruk attım” dedi.



Sarıgün’ün jandarmada verdiği ifadeye Cumhuriyet ulaştı. Akkuzulu köyünde oturduğunu, tır şoförlüğü yaptığını anlatan Sarıgün, şehit Yener Kırıkcı ile bir akrabalığının olmadığını kaydetti. Yener Kırıkcı’nın şehit olduğunu 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Afyon’dan getirdiği mermeri Kırıkkale’de teslim ettiği sırada sosyal medya hesabından öğrendiğini iddia eden Sarıgün, şunları kaydetti: “Saat 13.00-14.00 sularında Akkuzulu Mahallesi’ne geldim. Akkuzulu’ya geldiğimde şehidin cenaze namazı kılınmıştı. Cep telefonum ile cenaze ve kalabalıkla ilgili su deposu üzerine çıkarak video çektim. Su deposunun üzerinde benim yanımda Hacı Çataltepe, Dursun Kırdı ve Ayhan Onbaşı isimli kişiler de vardı. Çekim yaparken top arabasının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu’nu fark edince video çekmeyi bıraktım. Daha öncesinde haber kanallarında izlediğim bir haberde, Kılıçdaroğlu’nun ‘PKK/PYD terör örgütü değildir’ şeklindeki verdiği demeç aklıma gelince Kılıçdaroğlu’na doğru ‘Yuh’ diye yüksek sesle bağırmaya başladım. Ben bağırırken yanımdakiler de yuh diye bağırmaya başladı. Sonrasında Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmek için Hacı ile beraber su deposundan aşağı indik. Top arabasına yaklaştık. Bizim arkamızdan kalabalık bir grup geldi ve ben burada sıkıştım. Sonrasında benim sıkıştığım yerin yan kısmında bir koridor açıldı. O esnada uzun boylu yapılı iki kişi beni omzumdan itekleyip çekil dedi. O esnada arkamdan bir ses duydum. ‘Adam sana vuruyor sen ne duruyorsun’ diye seslendi. Arkama dönüp baktığımda kimin söylediğini göremedim. Yapılan protestolar, Kılıçdaroğlu’na yönelik yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair söylemler beni etkiledi ve Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olamayarak sadece bir kez yumruk attım.”



TV’de görünce kaçtı



Olaydan sonra şehit mezarına gittiğini ardından evde TV’de kendi görüntülerini görünce TIR şoförlüğü yapan ve Antalya’ya alçı götürecek oğlunun kullandığı araçla Antalya’ya gitmek istediğini belirten Sarıgün, “Cep telefonumu kapattım. Sivrihisar’a vardığımızda jandarma ekipleri oğlumu aradı ve teslim olmaya ikna oldum. Sivrihisar’dan Ankara’ya doğru gelen rastgele bir kamyonla yola çıktım. Polatlı ilçesinde telefonla görüştüğüm jandarma ekipleri beni alarak Çubuk İlçe jandarma Komutanlığı’na götürdü. Beni herhangi bir şekilde yönlendiren olmadı. Sadece kalabalık içinde arkamdan seslenen ‘Adam sana vuruyor sen ne duruyorsun’ diyen adam yumruk atmamda etkili oldu. Arkamdan kim seslendi bilmiyorum. Çok sayıda şahıs vardı. Olay sonrasında kimse ile irtibata geçmedim. Kimseyle konuşmadım.”