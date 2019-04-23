İlkokul müdüründen Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgana destek

İzmir'de bir İlkokul Müdürü Ayşe Çevik’in, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldıranlardan Osman Sarıgün'le ilgili ‘Osman Dayıyı müdafaa etmek için 800 avukat gönüllü başvuru yapmış. Gurur duydum’ paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çiğli AOSB'de yerleşik Selim Diniz İlkokulu'nda müdürlük yapan Ayşe Çevik'in aynı zamanda Eğitim Bir Sen üyesi olduğu öğrenildi.

İşte saldırgana destek paylaşımı: