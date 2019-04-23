AKP'li Salim Çivitçioğlu FETÖ şüphelisi çıktı

AKP’li vekil Salim Çivitçioğlu’nun Çankırı Emniyeti tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde “şüpheli” olarak ifadesi alındı.

Polislerin “etkin pişmanlıktan” yararlanmak isteyip istemediğini sorduğu AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Ben örgüt üyesi değilim. Bu kapsamda olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda bildiklerimin hepsini samimim olarak anlatmak istiyorum. Bu hususlar etkin pişmanlık oalrak kabul edilecekse buna rızam vardır” diye yanıt verdi.

Odatv'de yer alan habere göre; dershanelerin kapatılması sürecinde Muzaffer Vural, Levent Tuna ve Mükremin İçer’in AKP İl Başkanlığı’na geldiğini ifade eden AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Ne il başkanlığım döneminde ne de sonrasında bu yapı ile hiçbir bağım olmamıştır” dedi.

AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Siz Kasım Akçakaya’yı telefonla arayarak arsa konusuyla ilgili ‘İdris Şahin Bey de yanımda bu arsadan çekileceksin, cemaat bu arsaya yurt yapacak biz bunlarla baş edemeyiz’ dediniz mi?” sorusuna “Kasım Akçakaya ile böyle bir konuşma yapmadım” deyip konunun kendisini ilgilendirmediği şeklinde yanıt verdi.

İşte o belgeler:

İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan ise AKP Çankırı yöneticilerinin FETÖ ilişkilerine dair şunları söylemişti:

“Çankırı Adalet ve Kalkınma Partisi 24. Milletvekili İdris Şahin FETÖ davasından direkt yargılandı. Milletvekili adayı Salim Çivitcioğlu FETÖ’den savcılık soruşturması geçirmiş bir isim. Yine milletvekilliği için Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç FETÖ’den yargılanan Çankırılı isimlerin yüzde doksanının ifade tutanaklarında adı geçen biri. Demek istediğim açıkça şu eğer şayet Fetullahçı terör örgütü ile doğrudan ilişkilendirilecek bir siyasi parti varsa o doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisidir.”