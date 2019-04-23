Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizdeki şehidimizin cenaze töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak, yaşanan bilgi kirliliği konusunda Kaymakamlığımızın adının geçmesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Cenaze töreninin olduğu alanda Sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken, Sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden, gelişi anında bilgimiz olmuştur. Şehit ailemizle de önceden olduğu gibi tekrarda taziye çadırında yaptığımız görüşmede Sayın CHP Genel Başkanının gelişinden kesinlikle bilgilerinin olmadıklarını ve artık şehidimize dua etmek istediklerini iletmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.

KILIÇDAROĞLU: EMNİYETE BİLDİRİLDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine katılacağının Ankara Emniyeti'ne bildirildğini belirterek, "Bir buçuk saat o evde Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Komutan Yardımcısı vardı. Ankara Emniyet müdürü geldi gitti. Beraber oturduk. Bir süre sohbet ettik." ifadelerini kullanmıştı.

'LİNÇ GİRİŞİMİNİN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NIN BULUNDUĞU CENAZE TÖRENİNDE MEYDANA GELMESİ ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRMEKTEDİR'

CHP tarafından saldırıyla ilgili verilen Meclis araştırma önergesinde de, "Bu linç girişiminin, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürü gibi diğer mülki ve idari erkânın hazır bulunduğu üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir cenaze töreninde meydana gelmiş olması, saldırının belli bir odak tarafından önceden organize edildiği ve kolaylaştırıldığı şüphesini güçlendirmektedir" ifadelerinin yer verilmişti.