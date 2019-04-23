Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün serbest bırakıldı

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve ek gözaltı süresi alınan Osman Sarıgün, Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerince adliyenin arka kapısından içeri alınan Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.
Sarıgün, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI
Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı.
Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman Sarıgün hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti.
Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.