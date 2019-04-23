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Ünlü isimlerden flaş açıklama: Linç girişimini kınıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıya oyuncular, yazarlar, sanatçılar ve aydınlar tepki gösterdi. Çok sayıda isim ortak hazırlanan metne imza atarak linç girişimini kınadı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 22:58

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Aralarında çok sayıda oyuncu, yazar, sanatçı ve aydının bulunduğu isimler ortak bir bildiriye imza atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyı kınadı.

Açıklama şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde gerçekleştirilen linç girişimi, kutuplaştırma siyasetinin ve nefret dilinin toplumdaki yansımasını ve son derece tehlikeli sonuçlarını bir kez daha oratay sermiştir.

Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir.

Saldırının failleri, azmettiricileri ve varsa görevini yapmayan tüm yetkililerden derhal hukuk önünde hesap sorulmalı; saygıyla andığımız şehitlerimiz üzerinden sürdürülen bu utanç verici gerilim sona erdirilmelidir.

Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, tüm yetkilileri şiddeti besleyen ötekileştirici söylemlerden uzak, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz."

İmzası bulunan isimler ise şöyle:

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Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Genco Erkal

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