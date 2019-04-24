Saldırganın elini öptüler! Aynı zihniyet

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı. Osman Sarıgün adli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Osman Sarıgün'ün adliyeden çıkışının ardından adeta törenle karşılandı. Sarıgün'ün ellerini öpenler görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. Bu tür görüntüler daha önce de başka olay ve soruşturmalar sırasında da gündeme gelmişti.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Hainler ile bir oldunuz, milletimizin kudsiyeti ile alay edercesine sofralarında kaşık salladınız. Şehit acısı ile verilen tepkiye, Genel merkezinizde terör destekçilerinin ziyaretleri ile karşılık verdiniz. Siz haininize sahip çıkarken, biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz."

Tuncay Özkan'dan sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'da Osman Sarıgün'ile paylaşımda bulundu. Özkan ilk olarak, "Çubuk savcısı, Ankara savcısı görün marifetinizi. Buna adalet diyorsanız adaletiniz batsın. Amacınız Türkiye’yi kaosa sürüklemekse çok başarılısınız. Bu rezilliği sonlandırın. Yoksa hukuksuzluğun parçası olursunuz" paylaşımı yaptı ardından da Osman Sarıgün ile fotoğraf çektirenlerin fotoğrafını paylaşarak "Alçaklar" dedi.

Oğün Samast

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, tetikçi Ogün Samast’ın Türk Bayrağı ve “Vatan toprağı kaderine terk edilemez” yazılı poster önünde fotoğrafının çekilmesi talimatını verdiği iddia edilen eski polis Metin Balta, suçlamayı kabul etmeyerek, “Emredileni yaptım, kafama göre iş yapmadım” dedi. Fotoğrafta Samast’ın koluna girerek yanında duran eski polis Ahmet Çetiner ise fotoğrafın çekilmesi için kimin talimat verdiğini bilmediğini söyleyerek, “Doktor raporu almak için götürecektim. O nedenle koluna girdim” diye konuşmuştu.

Mehmet Ali Ağaca

Mehmet Ali Ağca, Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmen Abdi İpekçi'yi Maçka'daki evinin yanında arabasına binerken 1 Şubat 1979'da öldürmüştü. Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastin sorumlusu olan Mehmet Ali Ağca, 25 Haziran 1979'da yakalanarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne gönderilmiştir. 23 Kasım 1979'da da Abdullah Çatlı ve arkadaşları tarafından hapisten kaçırılmıştı. 13 Mayıs 1981'de de Papa II. Jean Paul'e suikast düzenleyen Ağca, 22 Mart 1986'da İtalya'da ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Fakat papanın kendisini vuranı affettiğini söylemesi üzerine 2000 yılında dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından Türkiye'ye iade edildi. Uzun süre hapiste yatan Ağca tahliye edilirken yüzlerce kişi tarafından karşılanmıştı.