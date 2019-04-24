Sabih Kanadoğlu: Yargı, tek adama biat etmiş halde

Kanadoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı taşıyan dünyada benzeri ve karşılığı olmayan “ucube” bir rejim altında yönetildiğini belirterek, “Bu, gerçekte bir tek adam rejimidir. Cumhuriyetin değiştirilemez 2. maddesinin aynen muhafaza edildiğini ama içeriğinin tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi anayasada yerini muhafaza etmektedir ama gerçekte yoktur. Yasama, kendi bütçesini yapamaz hale getirilmiştir. Yürütme de tek adamın emrindedir. Yargı zaten bağımsız değildir. Özellikle 12 Eylül 2010 anayasa referandumu ile tek adama biat eden bir ‘yargı’ bütünüyle oluşturulmuştur” dedi.



Kansu’dan ‘rant’ vurgusu



Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu da Türkiye’deki basın özgürlüğünün geldiği noktayı sürecin başından alarak anlattı. Kansu, “Emperyalizmin yeni masalı küreselleşmenin canavarlaştığı 1980 döneminde cumhuriyet değerlerimizden vazgeçilmemiz istendi. Sanattan siyasete, basından ekonomiye kadar yeni bir yapılanma öngörüldü. O dönemlere kadar basın Kurtuluş Savaşı’na da tanıklık etmiş kimi ailelerin elindeydi. Nadi ailesi, Karacan ailesi, Simavi ailesi gibi...Ve Nadi ailesi dışındaki bütün aileler yerlerini sermaye sahiplerine bıraktı. Medya patronları yalnızca basın yayın alanına değil, kamu ihalelerine de girerek rant elde etme peşindelerdi” dedi.

Kansu, yeni oluşan medya anlaşıyının CIA istasyon şefleri Graham Fuller ve Paul Henze’nin “Kemalizmden vazgeçin” direktifleriyle şekillendiğinin altını çizdi. Bir AB görevlisinin “Kemalist devletten miras bütün kadrolar temizlensin” dediğini anımsatan Kansu, “Bu görevi de AKP üstlendi. TSK’den tutun, Cumhuriyet gazetesine kadar geldiler kadro temizlemeye. Ama beceremeyecekler” diye konuştu.