ÇHD’lilerin gerekçeli kararında Soma’da avukatlık yapmak suç olarak gösterildi

Soma katliamının en üst düzey sanığı durumunda olan Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilmesine tepkiler devam ederken, Soma davasının avukatlığını yapan ve 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ve 18 avukat hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.



Kozağaçlı’nın Soma faciası sonrasında Soma’ya gittiğinin belirtildiği gerekçeli kararda Kozağaçlı’nın mağdurları direnişe yönlendirdiği aktarıldı. Ayrıca kararda Kozağaçlı’nın ÇHD Genel Başkanı olmasının DHKP-C terör örgütü ile organik bağ içine girip hiyerarşik yapısına dahil olduğunun göstergelerinden biri olduğu öne sürüldü.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla KHK ile kapatılan ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6’sı tutuklu 18 avukata ceza yağdırılan davanın gerekçeli kararı yazıldı.



Kararda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yüzlerce kişinin tutuklanmasına neden olan Berk Ercan ve gizli tanıkların verdiği beyanlar hükme gerekçe olarak gösterildi. Tanık beyanlarında Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların ikiye ayrıldığı, birinci grupta yer alan avukatların yakalanan gözaltına alınan örgüt mensuplarıyla alakalı yasal süreçleri takip ettiği, ikinci grupta yer alan avukatların ise kamuoyunda öne çıkan davalarla ilgilendikleri şeklindeki iddialar gerekçeli kararda yer aldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği, savunmanlıklarını ise HHB üyesi avukatların üstlendiği Berkin Elvan, Dilek Doğan, Hasan Ferit Gedik, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davaları da suçlama konusu yapıldı.



ÇHD başkanlığı suçlama konusu



“Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş” isimli derginin farklı sayılarının incelendiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, bu dergide yer alan bilgiye göre ise Kozağaçlı’nın Tutuklu Aileleri ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) Ankara’da düzenlendiği bir etkinliğe katılan isimler arasında yer olduğu aktarıldı. Ayrıca kararda Kozağalı’nın katıldığı sempozyumlar, basın açıklamaları ve paneller verilen hükme gerekçe olarak gösterildi. Kararda ayrıca haklarında hüküm verilen avukatların müvekkilleriyle yaptıkları görüşmeler de terör örgütüyle bağlantılı olduklarına delil olarak gösterildi.