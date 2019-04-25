Kılıçdaroğlu’na saldıran Sarıgün’e dün ‘kahraman’ demişti, bugün paylaşımını sildi

Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramış saldırganlardan Osman Sarıgün CHP liderine yumruk atmıştı. Saldırıya ilişkin direkt fiziki müdahalede bulunan Osman Sarıgün’ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış şüphelilerden 3’ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ek süre ile bir gün daha gözaltında tutulan Osman Sarıgün ise dün serbest kalmıştı.

Osman Sarıgün’ü gözaltı sürecinde yalnız bırakmadığını ve serbest kalması için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren AKP Etimesgut belediye başkan aday adayı Önder Gökçeye bir grup arkadaşı ile Sarıgün’ü evinde ziyaret edip elini öperken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

O anları sosyal medya hesabından canlı olarak da yayınlayan Gökçekaya, saldırgan Sarıgün'ü “Türkiye'nin kahramanı” olarak takdim etti. Kamerayı Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan AKP'li saldırgan Sarıgün'de çeviren Gökçekaya, ‘Osman Amca Türkiye'ye selam söyle' dedi Bunun üzerine Sarıgün, canlı yayında “Türkiye'ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim” dedi. Gökçekaya, paylaşımının haber olması ve sosyal medya üzerinden tepki yağması üzerine yayınladığı fotoğraf ve videoları hesabından sildi.