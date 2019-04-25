Tunç Soyer, ilk 100 gün projelerinden birini hayata geçiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Halk Ulaşım Seferberliği” kapsamında ilk adımı atıyor. Otobüslere uygulanan “Baykuş Seferleri” artık deniz ulaşımı ve raylı sistemde de geçerli olacak. İzmirliler gece saatlerinde de toplu ulaşımdan yararlanabilecek.

Vapurlarda haftanın üç günü Baykuş Seferi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve 26 Nisan'dan itibaren uygulamaya konulacak yeni sefer tarifesine göre, gece yarısından itibaren Karşıyaka-Alsancak arasında ek seferler yapılacak. Saatte bir yapılacak Baykuş Seferleri kapsamında Karşıyaka İskelesi'nden son vapur saat 03.00'te, Alsancak İskelesi'nden ise 03.30'da kalkacak.

İzmir’de Baykuş Seferleri ile halk ulaşım seferberliğinde ilk adımı atıyoruz. İzmir’imize hayırlı olsun! #Aşklaİzmir pic.twitter.com/xEg3tH7mNx — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 25, 2019

Karşıyaka Tramvayı'nda çarşamba, cuma, cumartesi geceleri ek sefer

Karşıyaka Tramvayı’nda da gece seferleri dönemi başlıyor. Çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri üç sefer, mevcut plana ek olarak gerçekleşecek. 00.45, 01.45 ve 02.45'de Alaybey'den kalkacak seferlerle vapur-tramvay entegrasyonu da sağlanmış olacak.

İzmir Metro'da cuma ve cumartesi gece seferleri

Yapılan yeni düzenlemeyle İzmir Metro da Baykuş Seferlerinin uygulama kapsamına alındı. İzmir Metro'da cuma ve cumartesi günleri uygulanacak gece seferleri çerçevesinde iki ek sefer düzenlenecek. 00.40 ve 01.00'de Fahrettin Altay ve Evka 3 arasında karşılıklı ek seferler yapılacak.

Başkan Soyer: “Yirmi dört saat yaşayan bir İzmir için çalışıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşımın İzmirlilerin günün her saati erişilebilmesi gereken bir hak olduğunu belirterek, “İzmir’in bir dünya kenti olabilmesi için yirmi dört saat nefes alan bir kent vizyonuyla hareket ediyoruz. İzmirlilere günün her saati hareket imkanı sağlamak yerel yönetimin öncelikli görevidir. Otobüslere ek olarak deniz ulaşımında ve raylı sistemde Baykuş Seferleri başlatarak bu yöndeki ilk adımı atıyoruz. Halk Ulaşım Seferberliği kapsamında bir çok yeni düzenleme ve uygulama yaparak İzmir'de yaşamı kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.