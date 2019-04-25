CHP’li kadınlardan Küçükçekmece’deki cinsel istismar olayına sert tepki

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı da 39 ilçe kadın kolu başkanıyla birlikte yaptığı açıklamada olaya sert tepki gösterdi. Ağırman, iktidara “Kadın ve Çocuk Bakanlıklarının kurulması, imzalanan uluslararası sözleşmelerin ve yasaların ağırlaştırılmış bir biçimde uygulanması ivedilikle gereklidir. Çocuklar için güvenli alanlar ve kreşler açılmalıdır” çağrısı yaptı.

CHP’li Ağırman açıklamasında şunları söyledi:

“Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde küçük bir kız çocuğumuzun uğradığı cinsel istismar toplumumuz da ve kadınlarımız da büyük tepki çekmiştir. Uzun bir süredir kadına , çocuğa ve hayvanlara yönelik cinsel saldırıların tırmanması tesadüfi değildir. İktidarın kullandığı şiddet dili, evlilik yaşının küçültülmesi ve sürekli ısıtılarak toplumda tartıştırılan cinsel istismar af yasa tasarısı âdeta tecavüzcüleri cesaretlendirmiştir.

Ensar Vakfı’nda yaşanan toplu tecavüz olayları için ‘Bir defadan bir şey olmaz’ cümlesini bir bakandan hem de Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan duymak toplumun sinir uçlarıyla oynamaktır.

Mahkemelerin iyi hal indirimi, haksız tahrik indirimi uygulaması kadın katillerine, istismarcılara adeta yol göstermektedir. Dün CHP Grubunun önerisiyle İstanbul İBB de Toplumsal cinsiyet eşitliği ve uyuşturucu komisyonu kurulması teklifi AKP ve MHP oylarıyla ret edilmiştir. İktidarın bu sorunların çözümleriyle ilgili samimi bir tavrı yoktur.

Sizin karanlık zihniyetinizle barışmayacağız! Biz kadınlar bir kadın daha eksilmemek, çocuklarımızın barış içinde laik bilimsel eğitim alarak mutlu ve güvende yaşayabileceği bir ülke yaratmak için her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir çocuğun çıkaramadığı ses olacağız.”