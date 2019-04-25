Cumhuriyet çalışanları yeniden cezaevine girdi









Tutuklanmaları için süreç başlatılan eski Cumhuriyet çalışanları Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör,Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik ve Emre İper Kocaeli Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından Kandıra Cezaevi'ne girdi. Kadri Gürsel ve Bülent Utku'nun adliyeye gitmediği öğrenildi.

‘Hoşçakalın’

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musa Kart, “İnanıyorum ki bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor: Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde... Gazetecilerin cezaevi kapısında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak umuduyla hoşçakalın” ifadelerini kullandı. Emre İper ise, “Belli bir süre sonra görüşmek üzere...Sevgiyle kalın....Kendinize iyi bakın...” diye yazdı.

Emre İper de, "Belli bir süre sonra görüşmek üzere Sevgiyle kalın.... Kendinize iyi bakın...." dedi.

Mustafa Kemal Güngör ise şöyle dedi:

“Biz hapse gidiyoruz ama beş yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız için temyiz hakkı var. Yargıtay dosyayı incelediğinde ‘Beraat etmeliler’ derse biz de bundan yararlanacağız. Mağdur olacağız. Devlet de bize ‘pardon’ diyecek. Ülkem adına üzülüyorum. Bir huhuk garebeti yaşanıyor. 34 yıllık bir avukat olarak bu karar karşısında son derece üzgünüm. Kendinize iyi bakın.”

‘Talimatla açılmış bir dava’

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adliye önündeki açıklamasında, “Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla açılmış bir davaydı. Şimdi de Yargıtay süreci beklenmeden infazlar gerçekleştiriliyor. AYM’ den ve AİHM’den döneceğinden emin olabilirsiniz. Tüm dünyanın Türkiye’deki durumu görmesi açısından önemlidir arkadaşlarımızın hapse girmesi” dedi.

Yargıtay’da ki incelemesi sürüyor

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetemiz eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın karar duruşmasında gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a 7 yıl 13 ay 15 gün, eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’ya, muhabiri Ahmet Şık’a, yazarı Aydın Engin’e 7 yıl 6 ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile yazarı Hikmet Çetinkaya 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Gazetemiz eski avukatı Bülent Utku 4 yıl 6 ay, okur temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör 3 yıl 9 ay, yazar Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay ve gazetemiz muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 yılın üzerinde hapis cezası alanların dosyası temyiz için Yargıtay’a taşınırken, 5 yıl altında ceza 8 kişi hakkındaki karar 19 Şubat’ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Cezaları 5 yıldan az olanların Yargıtay'a başvuru yapma hakkı bulunmuyor.

Cezaevi süreci başladı

Cezaevine girecek isimler ve süreleri şöyle:

Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün

Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün

Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalmayacak)

Emre İper: 7 ay 14 gün