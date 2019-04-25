Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Kimsenin önü tıkanmıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sivil memurlarla bir araya geldi. Burada konuşan Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı” dedi.