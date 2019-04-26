Denizli ve Antalya'dan cinsel taciz haberleri!

Finlandiya'da yaşayan Emre A., Fin eşi Elisabeth A. (36) ve eşinin kızı P.P. ile tatil için Alanya'ya geldi. Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otelde konaklayan Emre A., iddiaya göre dün gece alkol aldı. Saat 03.00 sıralarında da üvey kızı P.P.'ye cinsel istismarda bulundu.

P.P.'nin durumu anlatması üzerine anne Elisabeth A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Emre A.'yı kaldığı otelde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., sulh ceza hakimliğince 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

DENİZLİ'DEN TACİZ HABERİ

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren isimli kadın, pantolonlara baktıktan sonra denemek için birini giyindi. Kadın, pantolonu denediği sırada, iddiaya göre, mağaza çalışanı Erol Y., kadının göbek ve basen kısmını elledi. Ağlayıp bağırarak mağazadan çıkan kadın, polisten yardım istedi.

Bulvara gelen polislerle birlikte mağazaya giren kadın, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Erol Y.'yi gösterip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erol Y., polis merkezine götürüldü.kadın da ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.