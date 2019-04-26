Türkiye ve Rusya'dan Astana görüşmesine ilişkin açıklama

Lavrentiyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 12. garantörler toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Astana formatı ülkeleriyle sıkı koordinasyon içerisinde Anayasa Komitesinin başlatılmasıyla ilgili çalışmaları tamamlamaya hazır olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail işgalini tanıması kararının hatalı olduğunu belirterek, "ABD yönetimi ve (ABD Devlet Başkanı Donald) Trump’ın pozisyonu düzelteceğini umuyoruz." dedi.

IRAK VE LÜBNAN'IN GÖZLEMCİ OLMASI TEKLİFİ

Konuyla ilgili kalan sorunlar üzerinde yakın zamanda uzlaşmak için gerçek bir imkanın mevcut olduğuna işaret eden Lavrentiyev, bir sonraki Suriye konulu toplantıya Irak ve Lübnan’ın gözlemci olarak katılmasının toplantıya "canlılık" kazandıracağını söyledi.

İDLİB MESELESİ

İdlib’deki durumun endişe verici olduğunu söyleyen Lavrentiyev, Türkiye ve ılımlı muhaliflerle İdlib'teki teröristleri imha etmekle ilgili çalışmaları başaramadıklarını söyledi.

Lavrentiyev, terörizmle uzlaşmasız mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek, "(Terörle mücadele) Bu barış ve istikrarı destekleyen tüm ülkelerin ana hedefi. (İdlib'de) Orada bulunan ılımlı grupları terör gruplarından ayrılmaya ve ortak çabalarla bu toprakları terör gruplarından temizlemeye çağırıyoruz." dedi.

Toplantıda ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde işgalini tanıma kararını kınadıklarını hatırlatan Lavrentiyev, şöyle konuştu:

"Bölgede tersine gerginliği tırmandıran tek taraflı karar almak yerine uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyinin kararına saygı duymak gerek. (ABD'nin İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalini tanıması) Bu hareketlerin hatalı olduğunu düşünüyoruz. ABD yönetimi ve (ABD Devlet Başkanı) Trump’ın pozisyonu düzelteceğini umuyoruz."

SURİYE YÖNETİMİYLE DİYALOG MESAJI

Lavrentiyev, Fırat'ın doğrusunda ABD yönetiminin kararının tutarsız olduğuna dikkati çekerek, bu bölgede sadece Kürtlerle değil, Araplarla Suriye yönetimi arasında yapıcı diyalog kurulmasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tükiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilerek, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmelerin ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.