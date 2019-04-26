Burhan Kuzu: Buket hiç üzme kendini, düzelir

Eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim. Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir" ifadelerini kullandı.