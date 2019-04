Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla oynarken arkadaşını vurdu

Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tunceli'de görev yapan Uzman Çavuş Ali Can K. yıllık iznini kullanmak üzere evine geldi. Tabancasını evindeki dolabın üzerine koyan Ali Can K. ardından dışarı çıktı. Bu sırada askerin kardeşi E.M.K., arkadaşı O.K.'yi eve çağırarak, "Gel ağabeyimin silahına bakalım" dedi. Tabancayı dolabın üzerinden alıp oynamaya başlayan E.M.K., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi O.K.'nin sağ bacağından girip sol bacağından çıktı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan O.K. buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında E.M.K. ve ağabeyini ifade için emniyete götürdü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.