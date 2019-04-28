Polisten talimat: Süpürün bunları

Ulus Meydanı’nda bir araya gelen grup, “Hayvanlar sokaklara ait değildir” pankartı açarak sık sık, “Bugün hayvana, yarın insana” sloganı attı. Eyleme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri de destek verdi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, hayvan haklarını koruma kanun tasarısının kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarından gizli olarak hazırlandığını belirterek, “Tasarı, şiddete ceza kılıfı altında sokaklardaki hayvanları belediyelere teslim etmeyi, 6. maddeyi örtülü olarak yok etmeyi içeriyor. Bizim önerimiz, hayvanların bulundukları yerde kısırlaştırılmış olarak yaşamalarını sağlayan 6. madde korunmalıdır. Kısırlaştırma yapmayan, kanunu uygulamayan belediyelere idari yaptırım bu tasarıda yok. Bu tasarı, belediyelere kısırlaştırma mecburiyetini örtülü olarak kaldırıyor. Yani toplayıp yok etmelerine yasal dayanak sağlıyor” dedi.

‘Süpürün bunları’

Mitingin sonlarında bir polisin ‘süpürün bunları’ dediği, bunun üzerine hayvan hakları savunucularının tepki gösterdiği belirtildi. Eylemciler ise, “Toz muyuz biz de süpürüyorsunuz! Kir miyiz? Süpürmeyin!” diye karşılık verdi. Polisin kalkanlar ve arbedeyle hayvan hakları savunucularını dağıtması tepkilere neden oldu.