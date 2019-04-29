Kılıçdaroğlu’na ve annesine hakaret eden doktor için karar

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Doktor Mahmut Arslan’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretlerine değinen Usta, “Grubumuzda çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili şimdi bilgi sahibi oldum. Kişisel bir paylaşım olmakla beraber inceleme talimatı verdim. Medical Park her türlü ırkçı/mezhepsel söylemin şiddetle karşısındadır. İnceleme sonucu gerekli aksiyon alınacaktır. Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır” ifadelerini kullandı.

Usta, bir sonraki mesajında ise; “İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir” dedi.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Katıldığı şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı gündemdeki yerini korurken, bu saldırıya AKP'lilerden gelen çirkin destek mesajları da tepki toplamıştı.

Trabzon'da Medikal Park Hastanesi’nde görev yapan Doktor Mahmut Arslan, Kılıçdaroğlu'nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'na çok çirkin sözler söylemişti. Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik de ağır ifadeler içeren paylaşımda bulunmuştu. CHP’nin suç duyurusunda bulunmasının ardından Arslan paylaşımlarını silip ‘Saldırıyı kınıyorum' diye yazmıştı. (Sözcü)