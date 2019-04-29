‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

Fotoğraflar: Kurtuluş Arı

12 Eylül döneminde 4 yıl yönettiği Mamak Askeri Cezaevi’nde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen emekli Albay Raci Tetik’in cenazesi protestoların gölgesinde toprağa verildi. Cenaze törenin, yapıldığı cami avlusunda toplanan bir grup ülkücü, “Mezarında rahat uyuyamayacaksın”, “Cehennem kütüğü işkenceci Raci”, “Hakkımız haram olsun işkenceci Raci” sloganları attı. Protestocular polis tarafından cami avlusundan uzaklaştırılırken, Tetik için düzenlenmesi planlanan askeri tören güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.



İstanbul’da TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nde uzun yıllardır kalan işkenceci Albay Raci Tetik, 26 Nisan da akşam saatlerinde öldü. Selimiye Camii’nde namaz kılınıp askeri törenin ardından toprağa verileceği duyurulan Tetik’in cenazesi Şakirin Camii’ne getirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı Şakirin Camii’ne getirilen Türk bayrağına sarılı cenazenin üzerine isim yazılmaması dikkat çekti. Törene Tetik’in harp okulundan arkadaşı emekli Albay Merih Akdoğan ve ailesinden sadece birkaç kişi katıldı. Bu sırada cami avlusunda toplanan ve aralarında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in de bulunduğu bir grup ülkücü cenazeyi protesto etti. Çevik kuvvetin kalkanlarla camii avlusundan çıkardığı grup, “Mezarında rahat uyuyamayacaksın”, “Kuran yırtan köpek”, “Cehennem kütüğü işkenceci Raci”, “Hakkımız haram olsun işkenceci Raci” sloganları attılar. Tetik için Selimiye Kışlası’nda yapılması planlanan askeri törende “güvenlik” gerekçesiyle iptal edildi.





‘Ciğerlerim sorunlu’



Protesto edenler içinde yer alan 12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi’nde tutulan Samet Karakuş, 3 arkadaşlarının işkence sonucu hayatını kaybettiğini belirterek namazın üzerinde başlarına copla vurularak öldürüldüklerini söyledi. Karakuş, o dönem yaklaşık bin ülkücünün Mamak Cezaevi’nde kaldığına değinerek, “Aralarında Bekir Bağ, Hüseyin Kurumahmutoğlu, Hasan Alemlioğlu intihar süsü verilerek öldürüldü. Raci Tetik’i orada özel işkenceci olarak seçilmiş bir kişi olarak tanıdım. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’ndan dolayı 12 yıl yattım. Cezaevinde 24 saatimiz işkence esasına göre tanzim edilmişti. Günde 3 vakit sistemli eğitim, spor adı altında her türlü maddi manevi fiziki işkenceye maruz kaldık. Karaciğerim ve akciğerimde sorun var. Nakil durumuna gelmiş. Şikayetlerimize rağmen Kenan Evren davasıyla birlikte kapattılar” ifadelerini kullandı.



‘Ağrımıza giden Türk bayrağına sarılması’



Adnan Boran ise Mamak Cezaevi’nde toplam 11 sene yattığını dile getirerek “Bizim en çok ağrımıza giden tabutunu Türk bayrağına sarılı görmek. Onun Türk bayrağında yeri yok” dedi. Ahde Vefa Derneği’nden Mustafa Dülger de, “İşkenceden dolayı uzuvlarını ve hafızasını kaybetmiş bir- çok arkadaşımız. Hakkımızı helal etmiyoruz. Mekânı cehennem olsun” diye konuştu.