Irak sınırında hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine operasyonları sürerken, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında konuşlu askeri birliklere 2 fırtına obüsü ve 1 tank takviye olarak gönderildi. Obüsler ile tankın taşındığı TIR'lar, mayına dayanıklı 20 'Kirpi' zırhlı araç konvoyu eşliğinde Şemdinli'deki sınır hattına götürüldü. Obüslerin, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahları olan Irak sınırındaki bölgelere konuşlandırılacağı belirtildi.