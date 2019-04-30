AKP'li Zeybekci'den MHP'yi kızdıracak açıklama: İttifaklar olmasaydı kazanmıştık

AKP'de Kızılcahamam’da yapılan AKP 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci teşkilatla bir araya geldi.

İTTİFAK OLMASAYDI KAZANMIŞTIK...

Toplantıda konuşan Zeybekci, “Partimiz seçimler için bir ittifak yapma kararı aldı. Türkiye genelinde buna uygun çalıştık. İttifakın ruhuna ve yapısına diyecek bir şeyim yok. İttifak bizim için de önemliydi. Fakat İzmir’de ittifaklar olmadaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştık. Çünkü tüm partiler kendi oyları ile sandığa gidecekti. CHP’ye İzmir’de HDP önemli bir destek verdi. İYİ Parti’nin oylarını da aldılar. Sadece kendi başlarına kalsalardı biz Zafer kazmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı da bendim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.