AKP Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye Venezüella eleştirisi

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde PKK, YPG/PYD'li teröristlerin saldırısı sonucunda bir askerimiz şehit oldu. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine sabır diliyoruz. Bütün dünya şunu görmektedir ki, yüksek fedakarlıklarla ortaya konulan bu mücadele vazgeçilmezdir. Hiçbir şart altında, tehditten geri atmayarak her türlü bedeli ödemeye hazır olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yarın 1 Mayıs kutlanacak. 1 Mayıs vesilesiyle emeğin ve alın terinin kutsal olduğunu, böyle bir gelenekten geldiğimizi, emeğin yüceltilmesini hem siyasi hem manevi bakımından bir kez daha hatırlıyoruz. Bu bayramı bir kez daha kutluyoruz.

"MADURO VE VENEZÜELLA'NIN YANINDAYIZ"

Pazar günü mubarek Ramazan ayına kavuşuyoruz. Barış ve esenlik ayıdır Ramazan ayı. İslam dünyasının her tarafında bu kadar sıkıntılar olduğu dönemde herkese, mazlumlara, Suriyelilere, Arakanlı müslümanlar için barışı ve esenliği getirmesi için Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bugün itibarıyla Venezüella'da darbe girişimi başladı. Muhalif lider halka sokağa çıkın çağrısı yaptı. Maduro ve anayasanın etrafında silahlı kuvvetler kenetlenmiş gözüküyor. Savunma Bakanı anayasaya sadakat gösterdiklerini söylüyorlar. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD'nin bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklinde büyük bir yanlışla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'postmodern koloni valisi' tanımı getirdi, yüzde yüz doğru bir tanımdır.

Gaido demokrasiyi, özgürlüğü getireceğinden bahsedip darbeci askerlerle poz veriyor. Uluslararası ortaklarımızla istişare ederek silahlı kuvvetleri göreve çağırdığından bahnsediyor. Bütün bu cümleler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin, uluslararası hukukun dünyanın en güçlü ülkesi tarafından hukuğu lahvetmesi anlamına geliyor. İç savaşa yol açacak şekilde birtakım çağrıda bulunuyorlar. Demokrasi yığınağı adına koyduğu şeyler birtakım askeri birlikler ve darbe girişimi yapmaya çalışan unsurlardır. Dünyanın hiçbir yarında darbe bir millete mutluluk, saygınlık getirmemiştir. Bu kadar uzaktan Venezüella'nın iç siyasetinde niye taraf olduğumuz soruluyor. Biz ülkelerin anayasalarından, seçilmiş idarecilerinden yanayız ve her türlü darbeye karşıyız. Bizim davranış biçimimiz demokratik ilkelerden ve o ülkelerin anayasal düzenlerden yanadır. Kardeş Maduro ve dost Venezüella halkının yanındayız.

ABD'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLER İLE İLGİLİ KARARI

Bugün son derece vahim gördüğümüz bir açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Bütün islam dünyasında yapılanması bulunana Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan edeceği açıkladı. Eğer demokratik unsurları yasaklıyorsanız terör unsurlarının ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Müslüman Kardeşler gibi şiddetten uzak bir yapının terör örgütü ilan edilmesi DEAŞ'ın propagandasına verilen en büyük destektir. Müslüman kardeşler gibi bir ana akım grubuyla DEAŞ'ı yan yana getirmek olmaz.