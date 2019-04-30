Belediye başkanlarının milletvekilliği düştü

31 Mart yerel seçimleri nedeniyle çalışmalarına 1 ay ara veren, ancak İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar ve YSK’ye yapılan itirazlar nedeniyle 1 ay aç-kapa yaparak toplanamayan TBMM Genel Kurulu, 2 aylık bir aranın ardından dün açıldı. AKP’nin yasa önerisi olmaması nedeniyle uluslararası sözleşmelerin görüşüldüğü genel kurulda, belediye başkanı seçilen milletvekillerinin belediye başkanlığını tercih ettiklerine ilişkin dilekçeleri okundu.



Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görev başladığı 12 Nisan, Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın 10 Nisan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın 16 Nisan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 29 Nisan itibarıyla milletvekillikleri düştü. Meclis’te toplam milletvekili sayısı 590’a, CHP’nin 140’a, HDP’nin de 62’ye düştü.