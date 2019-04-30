Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

İSTANBUL: DİSK ve KESK’in Bakırköy Halk Pazarı’nda düzenleyeceği kutlama için toplanma saati 12.00, yürüyüşün başlama saati 13.00, etkinlik saati 14.00. Kutlamalarda DİSK Korosu, Bulutsuzluk Özlemi, Sadık Gürbüz, Grup Vardiya da yer alacak.



ANKARA: Kutlamaların ortak adresi Tandoğan Meydanı. 1 Mayıs için tertip komitesinde yer alan örgütler ve siyasi partiler Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak saat 12.00’de yürüyüş kolu oluşturacak. Türk-İş’e bağlı sendikaların Ankara şubeleri ise Sezenler Sokak’ta bir araya gelerek miting alanına yürüyecek.



İzmir: Kutlamaların adresi Kordonboyu’ndaki Gündoğdu Alanı. Saat ise 14.00. DİSK, Türk-İş, İzmir Tabip Odası, KESK, TMMOB ve İzmir Barosu’nun arasında olduğu terpit komitesi toplanma yerlerini İzmir Ticaret Borsası, Cumhuriyet Meydanı, Alsancak Limanı ve Gündoğdu Meydanı girişi olarak belirledi. Mitingde Kardeş Türküler de yer alacak.



Kocaeli: Türk-İş, bu yıl çalışma hayatına ilişkin sorunları gündeme taşımak için 1 Mayıs programını, işçi kenti olarak bilinen Kocaeli’de organize etti.



Şanlıurfa: Hak-İş ve Memur-Sen, bu yıl ortak kutlama yapacak. İki konfederasyonun etkinliği Şanlıurfa’da.



Adana: Kutlamalar Uğur Mumcu Meydanı’nda saat 14.00’de başlayacak.



Antalya: Emekçiler yürüyüş için Güllük Caddesi üzerindeki Aydın Kanza önünde bir araya gelecek. Saat 14.30’da başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlik alanına ulaşacak.



Diyarbakır: 1 Mayıs Emek Bayramı’na, İstasyon Meydanı ev sahipliği yapacak. Etkinliği KESK, Diyarbakır Tabip Odası ve TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu düzenliyor.