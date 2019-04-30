Tekirdağ'da 25 yerinden bıçaklanan yaşlı kadın öldü



Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak Umut Apartmanı’nın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Naciye Saygın isimli kadın kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra bir çay bahçesinde bir süre oturdu. Daha sonra eve gelen kadın oturduğu apartmanın giriş kapısında bıçaklı saldırıya uğradı.



25 bıçak darbesi

Emekli öğretmen Necati Saygın, eşi Naciye Saygın'ı apartman girişinde kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saygın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde ilk belirlemelere göre, yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinden 25 bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaşlı kadının ziynet eşyaları için saldırıya uğradığı ihtimali üzerinde duruyor.



Geniş çaplı araştırma başlatıldı

Bölgeye Asayiş Şubeye bağlı Cinayet Büro ekipleri sevk edilerek, apartman ve civardaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı araştırma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Saygın'ın cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna alındı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.



Etrafta bulunan vatandaşlar da, “Yaşlı bayan günden geliyormuş. Birisi bıçaklamış öldürmüş kadıncağızı. Dışarıdan takip etmiş. Bir ocak daha söndü. Yazık günah onun da çoluk çocuğu var. Bir de basamakta oluyor içeride. işte kadının cesedi orada.” dedi.