Tablet ve akıllı telefon kullanımı bir yaşın altına indi

2-4 yaş arası çocukların aktif olarak mobil cihaz kullanım oranı yüzde 97’ye çıktı. Tablet ve akıllı telefon kullanım yaşı 1 yaşın altına indi. Ekran karşısında geçirilen uzun saatler, çocuklarda özellikle son 5 yıl içinde ince motor beceriler, koordinasyon, postural ve gövde kaslarında zayıflık artışına neden oluyor.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü araştırma görevlisi Başak Çağla Arslan, teknolojik cihazların çocuklarda kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:



“2013 yılında 2 yaşından küçük çocukların yüzde 38’i ve 2-4 yaş arası çocukların yüzde 80’i mobil cihazları aktif kullanıyordu. Günümüzde bu oran yüzde 97’ye çıktı. Üstelik kullanım 1 yaşın altına indi. Son araştırmalara göre ekran süresindeki artış hem oyun etkinliklerine hem de ebeveyn - çocuk iletişimine etki ediyor. Bu nedenle göz teması kurmasından sosyal becerilerine, iletişim kabiliyetlerinden spor yatkınlıklarına kadar birçok alanda zorluk çeken çocuklarla karşılaşıyoruz.”,

Algı sorunu yaratıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü araştırma görevlisi Başak Çağla Arslan “Parmakların tablet ve cep telefonu kullanırken aldığı pozisyon nedeniyle yaşanan sıkıntıların yanı sıra, bu cihazların iki boyutlu bir dünyaya sıkışmış olmasının algı sorunlarına yol açtığını söyledi.

En çok 1 saat

Yaşanan güçlüklere ergoterapi ile çözüm üretildiğine dikkat çeken Başak Çağla Arslan, ailelere şu önerilerde bulundu:



“Çocuklara 3 yaşından önce telefon ve tablet kullanımı önerilmiyor. 3 yaş üstü için ise günlük en çok 1 saat kullanım öneriliyor. Çocuklar uykuya gitmeden en az 1 saat önce tüm medya araçlarını kullanmayı bırakmalı. Uyku öncesi televizyonun olmadığı bir odada vakit geçirmeleri sağlıklı bir uyku açısından da önemli. Çocuğun yaşına uygun etkinliklerle kaliteli zaman geçirmesi hem anne-babalarıyla hem de kendi sosyal çevresiyle olan iletişimini kuvvetlendirecektir.”