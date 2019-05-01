Çanakkale Valisi Tavlı'dan tartışılan karar!



Çanakkale'deki 31 Mart seçimlerinde 34 üyeli İl Genel Meclisi'ne 18 CHP'li, 15 AKP'li ve 1 MHP’li üye seçilmişti. Çanakkale İl Meclis Başkanlığı'na da oy çokluğuyla CHP'li Sadık Göğüsgeren seçilmişti. İl Genel Meclisinin şekillenmesinin ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ firmasının yönetiminde yer alacak 2 İl Genel Meclisi üyesinin belirlenmesi için geçtiğimiz hafta bir toplantı yapıldı.

VALİ, CHP'NİN SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ YOK SAYDI

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda, İl Özel İdaresi'ne bağlı deniz ulaşım firması GESTAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine AKP'li meclis üyesi Bülent Korkmaz ve MHP’li meclis üyesi Enver Koç isimleri önerildi. Öneri, yönetimdeki üyelerin oy çokluğu ile reddedildi. Daha sonra Vali Tavlı, özel yetki hakkını kullanarak AKP'li Korkmaz'la MHP’li Koç'u yönetim kuruluna atadı. Daha önceki yönetimlere İl Genel Meclisi Başkanı ile mecliste üye sayısı üstünlüğünü bulunan partinin bir üyesi alınırken, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın teamüllere aykırı olarak CHP'nin sayısal üstünlüğünü dikkate almaması tepkilere sebep oldu.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR”

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan yaptığı basın açıklamasıyla Vali Orhan Tavlı'nın bu tavrına tepki göstererek şöyle konuştu; “GESTAŞ'ın kuruluşundan beridir, Çanakkale Valisinin atadığı 2 üye halkın ve İl Genel Meclis üyelerinin seçtiği, İl Genel Meclis Başkanı ve Mecliste çoğunluğu bulunan partiye mensup bir İl Genel Meclis üyesinden ibaret olmuştur. Son yapılan GESTAŞ Genel Kurulunun da Sayın Valinin önerdiği Yönetim Kurulu listesinde bu silsile ve teamül bozulmuş, Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclis Başkanı yer almadığı gibi bir başka CHP'li İl Genel Meclis üyelerine de yer verilmemiştir. Bu kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir durum değildir. Başta Sayın Vali olmak üzere herkes halkın seçimlerde gösterdiği demokratik tercihine saygı duymak zorundadır. Sayın Vali'nin kanunen atama yetkisinin bulunması bu yetkinin sınırsız keyfi adaletsiz öznel ve siyasi tercihler gözetilerek kullanılabileceği anlamına gelmez”

31 Mart Seçimlerinde üstünlük sağlayan CHP’li üyelerin alınmasını beklenirken, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından özel yetki kullanılarak AKP ve MHP’li isimler atandı. Yaşanan duruma tepki gösteren CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan”Kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir durum değildir” dedi.