Kolundan alınan dokuyla hastaya dil ve ağız tabanı yapıldı

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde, dil kanseri hastası olan 62 yaşındaki Nuriye Kara’nın ağız tabanı, çene kemiği, dilin yarısı ve boynunda çıkan tümörler 5 saatlik ameliyatla temizlendi. Kolundan alınan damarlı dokuyla hastaya dil ve ağız tabanı yapıldı, çene kemiğine de titanyum plak konuldu.

1,5 yıl önce Nuriye Kara’nın dilinde çıkan yara hızla büyüdü. Yaralar nedeniyle yemek yiyemez hale gelen ve çok ağrı çeken Kara, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğine başvurdu. Burada yapılan incelemelerde hastanın dil kanseri olduğu ve tümörün ağzından boynuna sıçradığı belirlendi.

Klinikte görevli Uzm. Dr. Mehmet Ege Akça ve Uzm. Dr. Hamdi Taşlı tarafından 5 saatlik ameliyatla Nuriye Kara’nın tümör kaplı dili, ağız tabanı ve çene kemiğinin yarısı alındı.

Hastanenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünden Uzm. Dr. Furkan Karabulut ve Dr. Öğretim Üyesi Anvar Ahmedov da Nuriye Kara’ya ameliyathaneden çıkmadan 4 saatlik operasyonla kolundan alınan damarlı dokuyla, yeniden dil ve ağız tabanı yaptı. Hastanın çene kemiğine de plak konuldu. Uz. Dr. Mehmet Ege Akça hastanın durumunun iyi olduğunu bildirdi.