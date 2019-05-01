Hayatını kaybeden Dilber Ay'ın acılı eşi ilk kez konuştu

Sanatçı Dilber Ay’ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiası yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmış herkes hislerini satırlara dökmüştü. 63 yaşındaki eşini kaybeden İbrahim Karakaş, 2.Sayfa adlı programa telefonla bağlanarak yaşadığı acıyı canlı yayında anlattı.



Dilber Ay’ın önümüzdeki günlerde yeni bir programa başlamayı düşündüğünü ve bu yüzden de dizlerinden bir operasyon geçirdiğini söyleyen Karakaş aynı zamanda ilginç bir detay paylaştı. Eşinin ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını söyleyen acılı eş sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağolsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, 'yürüyemeceğim' diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti.