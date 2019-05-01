Bursa’da toplu taşımaya zam

Bursa'da 31 Mart seçimleri öncesinde iki kez indirim yapılan toplu taşıma ücretleri seçimlerden sonra yeniden zamlandı. Ulaşım maliyetlerindeki yüzde 57’lik artışın, yolcuya büyük oranda yansıtılmadığı belirtildi. Yeni toplu taşıma fiyat tarifesi bugünden itibaren geçerli olacak.

Bugünden itibaren geçerli olacak tarife ile BursaRay’da 2,30 TL olan tam bilet 2,55 TL’ye, 1,35 TL olan öğrenci 1,45 TL’ye, 1,60 TL olan indirimli bilet ise 2,10 TL’ye yükseldi.

160 binişe sahip öğrenci abonman kartının aylık ücreti de 90 liradan 100 liraya yükseldi.

Otobüslerin fiyat tarifeleri de zamlandı. Üç hattan oluşan otobüslerde, 1'inci hatta 2 liradan 2.40’a, 1.35 olan öğrenci fiyatı ise 1.60 liraya çıktı. 2'nci hatta 2.5 lira olan sivil fiyatı 3 lira olurken, öğrenci ise 1.65’ten 2 liraya çıktı. 3'üncü hatta ise sivil fiyatı 2.80 olan rakam 3.35’e yükselirken, öğrenci fiyatı ise 1.85’ten 2 lira 20 kuruş oldu.

SEÇİMLERDEN ÖNCE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçimlerden önce toplu taşımaya iki kere indirim yapmıştı. ‘Seçim propagandası’ yorumlarını reddeden Aktaş, toplu taşımaya teşvik için indirim yaptığını iddia etmişti.

Seçimlerin üstünden 1 ay geçtikten sonra %31’e varan zamlar yapıldı.