Rize'nin Fındıklı ilçesinde parkta oyun oynayan 2 çocuk kayboldu

Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi.

ÇOCUKLAR HER YERDE ARANIYOR

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçede kayıp çocuklar her yerde aranıyor.