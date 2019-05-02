Denize düşen kişi kurtatrılamadı

Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında sahilde yürüyen vatandaşlar denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından bir kayıkla sahile çıkarılan ve üzerinde kimlik çıkmayan erkek şahısa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kişinin, kağıt toplayıcısı olduğu ve dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.