Arkadaşlarını öldürüp, aracıyla birlikte yaktılar: Cezaları belli oldu

Olay, 8 Ekim 2017 tarihinde Çumra ilçesine bağlı ve eskiden belde statüsünde olan Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, 42 AZ 175 plakalı yanmış haldeki otomobilin içinde ceset olduğunu fark edince, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin de yanmış olduğunu tespit etti. Otomobilin plakasından, aracın Nebahat Ulukavak'a, cesedin ise son 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emre Ulukavak'a ait olduğu belirlendi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların arasında 2 kişinin olay yerine ve otomobile yaklaşma çabasında olduğunu fark etti. Jandarma bu kişilerin, otomobilde cesedi bulunan Ulukavak'ın çocukluk arkadaşı olan şeker fabrikasında çalışan Murat Kılıç ile Kamil Koyun olduğunu belirledi. 2 kişinin soğukkanlı tavırlarıyla otomobilin etrafından bir an olsun ayrılmamaları, jandarma ekiplerinin dikkatini daha çok çekti. Kılıç ve Koyun, Ulukavak'la ilgili sorulan sorulara tedirgin ve çelişkili yanıtlar verince Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ekipler, Ulukavak'ın en son Kılıç ve Koyun ile görüldüğünü saptadı. Çapraz sorguya alınan 2 şüpheli, çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak’ı bıçakla öldürüp, cesediyle beraber aracı ateşe verdiklerini itiraf etti. İkili, 6 Ekim akşamı Çumra'da buluşup, Emre Ulukavak'ın otomobilinde alkol aldıklarını, aralarında başlayan küfürleşmenin kavgaya dönüştüğünü, Ulukavak'ın başına önce şişe ile vurup, ardından bıçakladıklarını, öldüğünü anlayınca da cesedi otomobilin bagajına kilitleyerek, evlerine gidip, uyuduklarını itiraf etti.

OTOMOBİLİ, İÇİNDEKİ CESETLE ATEŞE VERİP, DÜĞÜNE GİTMİŞLER

Bir gün sonra tekrar buluştuklarını ve otomobili, Alibeyhüyüğü Mahallesi Bahçeler mevkisine götürdüklerini ifade eden ikili burada da cesedi bagajdan çıkarıp, şoför koltuğuna oturttuktan sonra otomobili ateşe verdiklerini anlattı. Otomobilin tamamen alev almasını bir süre seyrettiklerini kaydeden şüpheliler, daha sonra başka bir arkadaşlarının düğününe katıldıklarını, alkol alıp, eğlendiklerini kaydetti.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden Kamil Koyun, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adalet yerini bulacak. Herkes ettiğini çeksin" diye yanıt verdi. Murat Kılıç ve Kamil Koyun, tutuklandı.

25'ER YIL HAPİS CEZASI

İki şüpheli Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar, 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.