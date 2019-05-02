Halk TV'de flaş istifa

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç Twitter'dan yaptığı açıklamada görevini bıraktığını açıkladı.

Şaban Sevinç'in açıklaması şöyle:

Sevgili izleyenler, 2012 sonbaharında katıldığım Halk TV'yi sizlerin desteği ve emekçi arkadaşlarımızın olağanüstü özverili çalışmaları ile hep birlikte bugünlere getirdik.



Bu süreçte güzel zamanlarımız olduğu gibi çok zorlu günlerimiz de oldu. Yaşadığımız maddi-manevi tüm zorluklara rağmen, sizlerin Halk TV ailesiyle yaptığınız muhteşem dayanışma sayesinde kendi doğrulanmızdan ödün vermeden çok güzel işler yaptık.



Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde korkusuz, doğru, halkımızın haber alma özgürlüğüne saygılı habercilik ilkelerimize hep bağlı kaldık. Penguen olmadık, Ergenekon'a, Balyoz'a, FETÖ darbesine karşı durduk. Yanlışlara direnenlerin yanında olduk, yayınlanmızla provokatörlere karşı uyarlarımızı yaptık, sağduyu çağrılarında bulunduk.



Sayın Deniz Baykal'ın birkaç gün önce söylediği "...çok büyük görev yaptın tarih yazacaktır..." değerlendirmesine gururla katılıyorum. inanıyorum ki Halk TV ailesi, yönetimiyle çalışanıyla ve tabii izleyicisiyle Türk basın tarihinde yerini alacaktır.



Bu ailenin en büyük halkası cesur-vefakar izleyicilerimiz, sizlerin Halk TV ailesiyle yaptığınız muhteşem dayanışma sayesinde doğrularımızdan ödün vermeden misyonumuzu ortaya koyduk ve her kesimin sesi olup merkezde durmaya özen gösterdik. Halk TV, değerli izleyicileri ve emekçileri ile çölleşen Türk medyasının en önde gelen özgür gazetecilik platformu haline geldi. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük gurur duydum. Gazetecilik yaşamımın en zor, sorumluluğu en yüksek ama en onurlu, dolayısıyla da en güzel günlerini yaşadım.



Halk TV'yi ülkemizin en etkili kanalı haline getiren çalışma arkadaşlarım kadar, bugünlere gelmemizde büyük destekleri bulunan siz değerli izleyenlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Ben biliyorum ki siz değerli izleyenlerimizin, ekranda bizleri izlerken "bu çocuklar için ne yapabilirim" diye yûrekleri çırpındı. Bütün bunlar için hepimiz, hepinize minnettarız.



Seçimin ardından, 1 Nisan sabahı büyük sevinç yaşamaya hazırlanırken Halk TV ekibinden 6 kişinin görevlerine bilgim dışında son verildi. Banu durdurma çabalarım maalesef sonuç bulmadı.

Onaylamadığım ve değiştiremediğim süreçte yer almayı uygun bulmadığımdan 7 yıla yakın zamandır sürdürdüğüm Halk TV'deki görevinden bugün itibariyle istifa ediyorum.



Sizlerin hiçbir zaman ekranda görmediğiniz Halk TV kahramanlarından Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel'e, sizlere o özgür haberleri hazırlayıp sunan ekipten Lale Özan Arslan, Rahmi Aygün ve Semra Topçu'ya, nerede ihtiyaç varsa orada oluveren sevgili kardeşim Barış Yarkadaş'a, bize daima ağabeylik yapıp gücümüze güç katan Halk TV ailesinin büyüğü Uğur Dündar'a, kısa süren birlikteliğimizde Halk TV'ye güç katan sevgili Bülent Mumay ile ekibine ve Halk TV'nin bugünlere gelmesinde rol oynayan tüm arkadaşlarina selam olsun.



Halk TV ailesi olarak bizleri, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve Mustafa Kemal'in aydınlık Türkiye idealinden sapmadan doğru bildiğimizi yapmamız için destekleyerek bugüne kadar kale gibi arkamızda duran sayın Deniz Baykal'a selam olsun."



Nelson Mandela der ki; "Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur." Halk TV ailesi olarak üstlendiğimiz misyon 1 Nisan'da bir bakıma tamamlandı. Şimdi hepimiz yeni bir durumdayız ve herkes için yeni başlangıçlar zamanı geldi. Görüşmek üzere. "