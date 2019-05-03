Çamlıca Camii açılışına öğrenci taşıdılar

Büyük Çamlıca Camii’nin resmi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Artık hiç kimsenin terör karşısında; fakatlı amalı cümleler kurma lüksü yoktur. DEAŞ, El Kaide, FETÖ, PKK gibi örgütlerin saflarında toplananlardan temizlemekte kararlıyız. Avrupa’da camilerimize saldıran Neo Nazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.



AKP’nin simge eseri olarak tanımlanan ve 2013’te temeli atılan Büyük Çamlıca Camisi Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından dün resmen açıldı. Cuma namazının ardından açılış konuşması yapan Erdoğan, “Dünyanın farklı köşelerinde terörün insanlık dışı yüzüne her geçen gün muhatap oluyoruz. Yeni Zelanda’da katliam ile Sri Lanka’daki terör saldırısı tehdidin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. Artık hiç kimsenin terör karşısında; fakatlı amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Bundan sonra hiçbir devlet teröristler arasında iyi kötü ayrımına gidemez. Terör örgütlerine karşı artık daha ilkeli, tutarlı, net bir tavır alınması gerekiyor. DEAŞ, El Kaide, FETÖ, PKK gibi örgütlerin saflarında toplananlardan temizlemekte kararlıyız. Avrupa’da camilerimize saldıran Neo Nazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Caminin aynı zamanda külliye olduğunu kaydeden Erdoğan, “Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle burası büyük bir külliye. Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca Camii, mimarisi konumuyla muhteşem bir eser. Çamlıca camii 57 bin 500 metre karelik bir alana kuruludur. Camimiz 6 minareye sahiptir. Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri ‘nasıl dolduracaksınız’ deseler de elhamdülillah doluyor” diye konuştu.



Ders yerine açılış



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açılış törenine yurttaşlar arama noktalarından geçirilerek alındı. Resmi açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Camii’nin cami avlusuna davetlilerin oturacağı bir tribün ve dev ekranlar kuruldu. Açılışı yapılan caminin henüz tamamlanmayan birçok alanı mevcut. Müze ve bahçe alanlarında inşaat devam ederken, asansörlerin bir kısmının henüz çalışmadığı görüldü. Açılış için İstanbul’un çoğu belediyesinden araçlarla yurttaşlar getirilirken, imamhatip okulu öğrencileri ve kuran kursu öğrencileri de gruplar halinde ders saatlerinde açılış için alanda hazır bulundu. Öte yandan Erdoğan’ın da cuma namazını kıldığı ve açılış konuşmasını gerçekliştirdiği camide Hiranur Derneği temsilcileri ilim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri için 70 TL’lik bağış desteğinin istendiği broşürler dağıttı. Erdoğan’ın konuşması sırasında bazı yurttaşların cami avlusunda piknik yapması ise dikkat çekti.