AA: '43 sandık görevlisinin FETÖ'yle irtibatı bulundu'

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlendiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı tarafından geçilen haberde şu ifadelere yer verildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin FETÖ ile irtibatını ortaya çıkaran ilginç bilgilere ulaşıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şu ana kadar tespit edilen 43 şüpheliden 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 41'inin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı belirlendi.

Araştırmalarda, bu 41 şüpheliden 2'sinin ayrıca FETÖ'ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında, incelemeler devam ediyor.