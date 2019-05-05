Türkiye, kimlik avı saldırısında ilk sırada

Türkiye, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde kimlik avı saldırısı, zararlı yazılım ve mobil zararlı yazılım kategorilerinde birinci sırada yer aldı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de gerçekleşen oltalama (phishing) saldırılarının sayısı 1.2 milyonu aştı.

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenen Kaspersky Lab Cyber Security Weekend etkinliğinde verilen bilgiye göre, 1994’te dakikada bir siber saldırı yapılırken 2006’da her dakikada bir, 2011’de saniyede bir yeni vürüs ve 2018’de ise saniyede üçten fazla saldırı yapılır hale geldi.

150 milyondan fazla

Bu yılın ilk çeyreğinde 150 milyondan fazla zararlı yazılım saldırısı raporlandı. Günde ortalama 1.6 milyon saldırı anlamına gelen bu rakam, 2018’in 1. çeyreğine göre yüzde 8.2 arttı. 2019’un 1. çeyreğinde META bölgesinde düzenlenen mobil zararlı yazılım saldırılarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 368 bini geçerek günde ortalama 4 bin 98’e ulaştı.

Aynı dönemde META bölgesindeki tüm kullanıcıların yüzde 27.3’ü internet tehditlerine maruz kaldı. META bölgesindeki kullanıcıların neredeyse yarısı yerel tehditlerle (yerel ağlarda USB/CD/DVD ile yayılan tehditler) karşılaştı. META bölgesinde her bir ülkenin karşılaştığı tehditleri de kapsayan verilere göre Türkiye kimlik avı saldırısı (1.24 milyon), zararlı yazılım (39 milyon) ve mobil zararlı yazılım (87 bin) kategorilerinde birinci sırada. 2019 başından beri Türkiye’de toplam 1.2 milyondan fazla, günde ise ortalama 13 bin 842 oltalama saldırısı gerçekleşti.

10 ülkeden yapılıyor

Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Müdür Yardımcısı Sergey Novikov, bu yıl her gün 360 bin benzersiz siber atak yapıldığını, bu tehditlerin yüzde 90’ının geleneksel siber suçlar olduğunu söyledi. Novikov, “Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kötü amaçlı saldırı ve kötü amaçlı çevrimiçi saldırı tespit ettik. Bu rakam 2017 yılında 1 milyardı. Siber saldırıların yüzde 92’si yalnızca 10 ülkeden yapılıyor. Siber olayların sayısı daha da artıyor. Bu artık kaygı verici. Bu saldırıların tek sebebi çalışanlar. Çalışanların IP kaynaklarını yanlış kullanımından kaynaklanıyor. META ülkelerinde daha çok kötü yazılım olduğunu görüyoruz. Bu ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçen senenin ilk çeyreğine kıyasla çeşitli kötü amaçlı yazılımlarda yüzde 8’den fazla büyüme oldu” diye konuştu.

Markalar önlem alsın

Kaspersky Lab META Bölgesi Global Araştırma ve Analiz Ekibi Lideri Mohamad Amin Hasbini de, “Siber güvenlik markaları siber tehditlere karşı önlemler aldıkça siber suçlular da para kazanma açısından daha verimli olan kripto madencilik gibi yöntemlere başvuruyorlar” ifadesini kullandı.