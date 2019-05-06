ODTÜ Rektörlüğü'nden LGBTİ+ etkinliğine yasak

ODTÜ Rektörlüğü, 10 Mayıs’ta ODTÜ’de yapılması planlanan LGBTİ+ yürüyüşüne ve aynı kapsamda yapılacak etkinliklere izin verilmeyeceğini açıkladı. “Ankara Valiliği’nin 03.10.2018 tarihli yasaklama kararının halen yürürlükte olması nedeniyle 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17.00’de Üniversitemizde LGBTİ+ etkinliği adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan bu yürüyüşe izin verilmeyecektir” denilen açıklamada, 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde üniversite kampüsüne ODTÜ personeli ve ODTÜ öğrencileri dışında hiçbir kişinin alınmayacağını açıkladı. Duvar'dan Nurettin Öztatar'ın haberine göre, ODTÜ Rektörlüğü gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü birimleri ile görüşmelerin devam ettiğini de duyurdu.

ODTÜ Rektörlüğü geçtiğimiz yıl da etkinlikleri yasaklamış ancak binlerce öğrenci, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye karşı yürümüştü.

ODTÜ Rektörlüğünün duyurusu şöyle:

“Değerli Mensuplarımız,

10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17.00’de Üniversitemiz Kampüsü’nde LGBTİ+ etkinliği adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından bir yürüyüş düzenlenmesi planlanmakta olup yurt içi ve dışı kaynaklar tarafından bu yürüyüşe izin verilmesi talep edilmektedir.

Ülke genelinde uygulanmakta olan Olağanüstü Hal’in 18.07.2018 tarihinde kaldırılmasını takiben Ankara Valiliği, 03.10.2018 tarihinde almış olduğu LGBTT ile LGBTİ adıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ilimizde muhtelif etkinlikler gerçekleştirileceği bilgisi üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi uyarınca “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili olarak çeşitli kurum/kuruluş, sivil toplum örgütü ya da gerçek kişiler tarafından, ilimizin muhtelif yerlerinde/salonlarında düzenlenecek etkinlikleri yasaklamış ve uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını karara bağlamıştır.

Ankara Valiliği’nin 03.10.2018 tarihli bu kararına karşı iptal istemiyle dava açılmış, ancak mahkeme “davacı dernek açısından hukuki sonuç doğurmadığı, hak ve menfaatlerini ihlal edici nitelikte olmadığı” gerekçesi ile davayı esasa girmeden reddetmiştir. Davacı dernek bu karara karşı Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmuş olup, süreç halen devam etmektedir.

Bu bağlamda Ankara Valiliği’nin 03.10.2018 tarihli yasaklama kararının halen yürürlükte olması nedeniyle 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17.00’de Üniversitemizde LGBTİ+ etkinliği adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan bu yürüyüşe izin verilmeyecektir.

Bu nedenle yürüyüşün planlandığı gün ve öncesinde (9-10 Mayıs 2019) Üniversitemiz Kampüsü’ne personelimiz ve öğrencilerimiz dışında hiçbir kişi alınmayacaktır. Kampüs girişlerimizde tüm personelimizin (Akademik / İdari) araçlarında kimlik kontrolleri yapılacağından, personelimizin gereken hassasiyet ve duyarlılığı göstermesi gerekmektedir. Öte yandan, belirtilen günlerde Üniversitemiz Kampüsünde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü birimleri ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Rektörlük”