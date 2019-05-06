İlahiyatçı İslamoğlu'ndan Mısıroğlu'na: Hakkımı helal etmiyorum

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Atatürk düşmanlığı ile tanınan Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yaptığı paylaşımda hakkını helal etmediğini söyledi.

İslamoğlu Twitter’da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yalan ve iftira makinesiydi. İftiralarından ve kininden sadece Akif ve Selahaddin Eyyubi gibi ölüler değil, benim gibi diriler de zarar gördü. Hakkımı helal etmiyorum. “Ahirette hesap görücü olarak Allah yeter.”