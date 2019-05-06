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İlahiyatçı İslamoğlu'ndan Mısıroğlu'na: Hakkımı helal etmiyorum

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu, dün gece ölen Kadir Mısıroğlu için yaptığı paylaşımda, "Yalan ve iftira makinesiydi" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 18:25
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İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Atatürk düşmanlığı ile tanınan Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yaptığı paylaşımda hakkını helal etmediğini söyledi.
İslamoğlu Twitter’da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Yalan ve iftira makinesiydi. İftiralarından ve kininden sadece Akif ve Selahaddin Eyyubi gibi ölüler değil, benim gibi diriler de zarar gördü. Hakkımı helal etmiyorum. “Ahirette hesap görücü olarak Allah yeter.”
Cumhuriyet İMECESİ

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