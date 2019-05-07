Demokrasiye iptal

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali istemiyle yaptığı olağanüstü başvuruyu 36 günlük sürecin sonunda kabul etti. 5 saatlik toplantıda İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23 Haziran 2019’da yenilenmesine karar veren YSK; kararı 4 muhalif üyeye karşılık 7 oyla aldı.

36 gün boyunca İstanbul’u araştıran ancak usulsüzlük bulamayan YSK, kararına “bazı sandık kurulu başkanı ve üyelerinin yasanın açık hükmüne rağmen kamu görevlileri arasından atanmamasını” gösterdi. Aynı YSK, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yönelik bir başvuruyu, sandık kurullarına ilişkin itirazların 2 Mart’ta kesin olarak karara bağlanmasını gerekçe gösterip 20 Nisan’da reddetmişti. YSK, MHP’nin Maltepe, AKP’nin Büyükçekmece ilçesinde seçimleri yinelemeye ilişkin yaptığı itirazları ise reddetti. İptal kararını YSK Başkanı Sadi Güven yerine, AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in yapması dikkat çekti. YSK, AKP’nin 16 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminin iptali istemiyle yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek için 14.30’da toplandı. Toplantıya, AKP, CHP, MHP ve HDP temsilcileri de gözlemci olarak katıldı.

Toplantıda ilk olarak KHK’lilerin oy kullanamayacağı yönünde AKP’nin verdiği ek dilekçe ele alındı. Kurul, daha önceki kararının kaldırılmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek, AKP’nin talebini oy çokluğuyla reddetti. Daha sonra İstanbul seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurullarından gelen araştırma sonuçlarına geçildi. İlçe seçim kurullarından gelen cevaplar kurul üyeleri tarafından incelendi.

Gerekçe: Kamu görevlisi olmayan sandık başkanları

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi. Başkan Sadi Güven’in seçiminin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan 4 üye arasında yer aldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre YSK; kararında, bazı sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması, bu sandık başkanlarının bulunduğu sandıkların neticeye tesir edecek sayıda olmasını gerekçe gösterdi. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmamasının iptal gerekçesi olduğu belirtilirken, AKP’nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı, bu sayının da aradaki farkı etkileyen nitelikte olduğu savunuldu.

Güven: Yargı süreci sona erdi

Öte yandan YSK’nin iptal kararı, YSK Başkanı Sadi Güven tarafından değil AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından 19.20’de “İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun...” şeklinde Twitter’da açıklandı. YSK Başkanı Sadi Güven ise saat 23.15 sıralarında binadan ayrıldı. Güven, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına “Fazla bir şey söylemeyeceğim yargı süreci sona erdi. Kararları yazılı olarak sizlere de ilettik” dedi.

Alınan bilgiye göre, YSK’nin dünkü toplantısında Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edildiğine ilişkin bir karar da alındı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunun boşalması nedeniyle, Belediye Meclisi tarafından 23 Haziran’a kadar görev yapmak üzere kendi üyeleri arasında bir kişi başkan seçilecek. Belediye Yasası’nın 45. maddesine göre, başkanlık koltuğunun herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali, belediye meclisinin on gün içinde toplanmasını sağlar. Toplanan meclis, bir başkan seçer. İstanbul Belediye Meclisi’nde çoğunluk AKP’de olduğu için geçici başkanın iktidar tarafından belirlenmesi bekleniyor.

YSK’nin kararına göre, yenilenecek seçimde, seçmenler yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanacak. İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçe seçimleri için oy kullanılmayacak. Siyasi partiler mevcut adayları dışında aday gösteremeyecek ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle yeniden meydana gelecek boşluk durumunda ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar yeni bir aday ismi sunabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. Yenilenecek seçimde, 31 Mart 2019’daki seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri tekrar kullanılacak. Bu seçimle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

Kurul, içtihadını çiğnedi

YSK, sandık kurullarının yasaya aykırı oluştuğu gerekçesiyle İstanbul seçiminin iptali kararı vererek, daha önceki içtihatlarını çiğnedi. İYİ Parti’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının yasaya aykırı oluştuğu, bu nedenle seçimin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu 20 Nisan 2019’da reddeden YSK, gerekçe olarak “sandık kurullarına yapılacak itirazların YSK tarafından 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması”nı göstermişti.

YSK’den suç duyurusu

YSK, kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi.