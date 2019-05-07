Cumhuriyet'in öyküsü: İlklerin gazetesi

Cumhuriyet, 1 Kasım 1928’de yapılan Harf Devrimi’nden itibaren Latin harfleriyle yayım yapmaya başladı. Kurulduğu günden bugüne ilklerin gazetesi olan Cumhuriyet, 1929’da ilk olarak Türkiye Güzellik Kraliçesi’nin de seçimini yaptı. Bu yarışma her yıl yinelendi. Cumhuriyet, bu seçimler ile Türk kadınına her daim güven vermeyi hedefledi.

Nadir Nadi başyazar

Yunus Nadi, 1924’ten 1945’e kadar Cumhuriyet’te yöneticilik ve başyazarlık yaptı. Yunus Nadi’nin yaşamını yitirişinin ardından, 1991 yılına kadar başyazarlığı oğlu Nadir Nadi sürdürdü. Nadir Nadi, başyazarlığı boyunca her türlü baskıya karşın Atatürk ilkelerine bağlılığı ve demokrasi yanlısı görüşleri ile Cumhuriyet gazetesinin Türk basın tarihindeki seçkin yerini kazanmasında etkili oldu. Cumhuriyet, yayın ilkelerinden en küçük ödün vermeyen ve Atatürk’ün aydınlanma devrimlerini savunan Nadir Nadi ile yaşamaya devam etti ve kurumsallaştı.

‘Devrim şehitleri’

Nadir Nadi’nin yaşamını yitirişinin ardından gazetede o güne değin “Pencere” köşesiyle yazılar yazan İlhan Selçuk, Cumhuriyet’in başyazarlığını yapmaya başladı. Uzun yıllan başyazarlık yapan Selçuk, 2008 yılında Ergenekon kumpası ile cezaevine atıldı, günden güne sağlığını yitirdi.

Cumhuriyet’i, son nefesine kadar aydınlanmaya ve ulusal çıkarlara uygun yayımlayan Selçuk, 2010’da yaşama gözlerini yumdu. Kurulduğu günden bugüne değin Türk devriminin yılmaz savunucu olan Cumhuriyet, ilkelerinden sapmama uğruna Türk basın tarihinde yazarları arasında en çok şehit veren gazetedir.

Cumhuriyet yazarlarından Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve İlhan Selçuk; Kemalizm ilkelerini canları pahasına savunmuş ve topluma anlatmışlardır. Cumhuriyet, bu devrim şehitlerinin manevi ve fikri mirasına sahip çıkma ilkesiyle yayımını sürdürmektedir.

İşgallere direndi Atatürk ilke ve devrimlerini savunma konusunda yıllar boyu tüm baskılara ve “işgallere” karşı direnen Cumhuriyet, 95. kuruluş yıldönümünde de Kemalist devrimlerin önderliğinde demokratik kurum ve kuruluşların gelişmesini kararlılıkla savunmaya devam etmektedir. Cumhuriyet, varlığını sürdüreceği yıllar boyunca da “bilinçli okur” kitlesine sahip olma hedefiyle yayın yapmaya ve “fikir gazeteciliğinin” ülke içindeki temsilciliğini yürütmeye devam edecektir.