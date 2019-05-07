Kılıçdaroğlu: Bu da Bahçeli'ye kapak olsun

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Onların tahmin etmediği ama bizim de kazancağımızı bildiğim, illerin tamamını kazandık. İstanbul'a gelince demokrasiye kumpas kurmaya başladılar.

Demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Çocuklarının yüzlerine bakarlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim derler mi bilmiyorum. Gerçek yüzlerini sizlere anlatacağım.

Baktılar sonuç değişmiyor, Büyükçekmece'de evlere baskın yapmaya başladılar. Baktılar olmadı vazgeçtiler.

22 ilçede dediler ki sondajla sandıkları alacaz, yeniden sayacaz YSK tarihinde yoktu ama yaptılar. 57 sandığı saydılar sdonuç yine değişmedi.



"O YEDİ HAKİM ÇETENİN İÇİNDEKİ ORGANLARIDIR"



Baktılar olmuyor sandık kurullarının oluşumunda 'usulsüzlük var' dediler kurulları biz oluşturmadık.

Bunu gerekçe gösterek verilen mazbatayı iptal ettiler.

Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptılar.

O 7 hakim YSK içindeki çetenin organlarıdır.

İstanbul'da kesinlikle birşeyler oldu, 'sandık başında oldu" bak bu doğru. Sandık başında halk Ekrem İmamoğlunu seçti.

Deniz Zeyrek'in bir haberi var şöyle diyor: "AKP içinde seçimi iptal ettirmek isteyen grup YSK'yi yönlendirmeye çalışıyor. Örneğin AKP'nin 16 Nisan günü yani mazbatanın oluşturulmasından 1 gün önce yaptığı başvuru yasağa aykırıydı, ancak YSK'den AKP'ye 'başvuruyu yenileyin' mesajı gittiğini bunun üzerine AKP'nin başvurusunu yenilediğini doğrulattım' diyor."

Bir hakimin egemen güçlerin iktidar sahiplerinin önünde eğilmememsi gerekir. Dik ve onurlu durması gerekir.

YSK hukukun üstünlüğüne göre kara vermelidir.

Bugün iktidar sahiplerinin YSK içinde çete mensubu 7 taşeronu vardır.

Ramazan gününde haram yemeyi kabul ettiler.

Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zaman hakimlerin görevi oldu. Biliyorum bunu söyledim diye tazminat adavası açacaklar Açmazsanız namertsiniz.

İlk kez mühürsüz oylar için çete mensubu ifadesini kullanmıştım. Neden çete mensubu diyorum? Ortaya bir sandık koymuşsunuz. Seçim yenilenecekse 39 ilçede bütün seçimler yenilenir. Neden sadece büyükşehir belediye başkanlığı? Sen neye göre karar veriyorsun?

Hangi görüşten olursa olsun vatandaşlar sandığa gitti YSK'ye güvendi oyunu kullandı, günlerce sayım yapıldı. Bütün sayımların sonunda sadece bir kişi çıktı. O kişinin adı da Ekrem İmamaoğlu.

Adaletsizlik varsa mücadele etmek bizim namus borcumuzdur.

YSK içindeki çetelere ders vermek lazım, hukuku katlettiler milletin iradesini yok saydılar.

23 Haziran'da da bu millet bütün İstanbullular bir tarihi yeniden yazacaklardır.

Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bundan sonra 16 milyon İstanbullunun adayıdır.

Mazbatasını veren kim hakimler alan kim yukarıdaki çete.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun.

İmamoğlu Saray'dan talimat almayacak halktan talimat alacak.