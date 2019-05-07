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Duman, İstanbul seçimi için konserini erteledi

Rock grubu Duman, 23 Haziran seçimlerinde oy kullanacakları için 26 Haziran’daki Van konserini ertelediklerini açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 20:51

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YSK tarafından tartışmalı bir kararla iptal edilerek yenilenmesi kararı verilen İstanbul seçimleri 23 Haziran'da yapılacak.

Duman grubunun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Çok önceden duyurulan ve biletleri satışta olan 23.06.2019 Van konserimizi ekipçe İstanbul’da kalarak oy vermek istediğimiz için başka bir tarihe taşıyoruz” denildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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